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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: رمضان صبحي مقدر جدا جمهور الأهلي وهو ده اللي معطل انتقاله للزمالك

رمضان صبحي
رمضان صبحي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي الرياضي إسلام صادق مفاجأة بشأن نجم بيراميدز رمضان صبحي عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال إسلام صادق: “رمضان صبحي مقدر جدا جمهور الأهلي وهو ده اللي معطل إنتقاله للزمالك”.

يعود فريق نادي بيراميدز لاستئناف العمل والترتيبات المتعلقة بالموسم الجديد، بعد انتهاء الراحة السلبية الطويلة التي حصل عليها الفريق منذ مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك.


ومن المقرر أن يكون اليوم الأول متعلقا بالكشف الطبي الموسمي الكامل الذي سيخضع له جميع لاعبي الفريق مع القياسات البدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية للاطمئنان على المجموعة.

وتنطلق أولى التدريبات بداية من يوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، والذي سيحدد شكل برنامج التدريب اليومي وكذلك الأمور المتعلقة بمعسكر إعداد الموسم.

وكان قد بدأ بيراميدز تدريباته القوية في ظل ارتباطات عديدة محليا وقاريا ودوليا، حيث تكون البداية يوم ٨ أغسطس المقبل بانطلاق الدوري الممتاز، وكذلك التجهيز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار كأس الإنتركونتيننتال والمحدد لها يوم ١٤ سبتمبر المقبل، بجانب التحضير للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، بخلاف بطولات كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

رمضان صبحي بيراميدز الاهلي

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