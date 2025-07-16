أحمد بلال: وسام أبو علي حسم مصيره وقرر الرحيل عن الدوري المصري

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أنه من الصعب أن يتفاوض الزمالك مع الأهلي لضم أحمد عبدالقادر، كما يحدث في أوروبا بين الأندية، مشيرًا إلى أن الأهلي لو تلقى عرضا من الزمالك لشراء اللاعب، وقتها سيطلب 150 مليون جنيه.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: وسام أبو علي حسم مصيره وقرر الرحيل عن الدوري المصري، والأمر كله يتعلق بموقف النادي الأهلي، سواء رغبته في حصد الأموال، أو الاحتفاظ باللاعب، وطالما الأمر لا زال مفتوح، ستتواصل الوقاويل.

وأضاف: رأيي الشخصي، الأهلي لو وصل له عرض بـ8 ملايين دولار، من الممكن أن يوافق على رحيل وسام أبوعلي، وطالما الأهلي لازال في مفاوضات مع النادي الأمريكي يعني أنه موافق على رحيله، وطالما الأهلي يريد الحصول على رقم معين فستظل عملية التفاوض مستمرة لحين الوصول لأكبر عائد مالي من وراء رحيل اللاعب.

وأكمل: يجب إبلاغ اللاعب بموقف النادي سريعا لغلق الملف قبل انطلاق فترة الإعداد، خصوصا وأن هناك 3 أسابيع متبقية على انطلاق بطولة الدوري في الموسم الجديد، ويجب اتخاذ القرار سريعا ببقاء اللاعب أو بيعه.

وزاد: وسام أبوعلي تلقى عرضا كبيرًا من أمريكا، وظهرت نواياه بالبحث عن الجانب المالي، ويجب على الأهلي بيعه سريعا.

وأتم: لاعبي الأهلي لديهم انتماء أكثر، وأتوقع انتقال مصطفى محمد للأهلي حال عودته لمصر، أو انتقاله لنادي بيراميدز في النهاية.