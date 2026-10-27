الأوقاف تواصل تصفيات المرحلة الأولى للموسم الثالث من «دوري الأئمة النجباء»

واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، تصفيات المرحلة الأولى من الموسم الثالث لمسابقة «دوري الأئمة النجباء» بأكاديمية الأوقاف الدولية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بمشاركة الأئمة من مديريات أوقاف الإسكندرية، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، وبورسعيد، والمنوفية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، ودمياط، بالإضافة إلي فريق الديوان العام ممثلًا في إدارة التدريب، في إطار برنامج تنافسي يستهدف إبراز القدرات العلمية والدعوية للأئمة، والارتقاء بمستواهم المعرفي والمهاري.

وتولت أعمال التحكيم والتقييم لجنة تضم الدكتور محمود الفخراني - مساعد الوزير لشئون الامتحانات، والدكتور محمد نصار - مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ حسين القاضي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف ومدير عام المراكز الثقافية والمكتبات، والدكتور خالد أبو العز، مدير أكاديمية الأوقاف الدولية، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة - القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري؛ لضمان تقييم المتسابقين وفق معايير علمية ودعوية تعكس مستوى تمكنهم واستعدادهم.

وتستهدف المسابقة بناء شخصية الإمام القادر على الجمع بين رسوخ العلم الشرعي، وسلامة الفهم، وحسن إدراك قضايا الواقع، بما يؤهله لمواجهة الأفكار المغلوطة، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، والإسهام بفاعلية في بناء الوعي الديني والفكري والوطني.

وتأتي مواصلة التصفيات في يومها الثاني تأكيدًا لاهتمام وزارة الأوقاف باكتشاف الكفاءات المتميزة بين الأئمة، وتوفير مسارات تنافسية جادة لتنمية قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للاضطلاع برسالتهم الدعوية والمجتمعية على نحو يجمع بين التأصيل الشرعي، والوعي بقضايا العصر، والقدرة على التواصل والتأثير.