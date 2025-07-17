الأهلي يتحرك لتجديد عقد إمام عاشور رغم تبقي 3 سنوات

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن بدء خطوات رسمية من إدارة الكرة لتمديد عقد نجم الفريق إمام عاشور، رغم أن عقده الحالي لا يزال يتبقى فيه ثلاث سنوات.

وأوضح يوسف أن هذا التحرك يأتي تقديرًا للدور الكبير الذي يلعبه عاشور مع الفريق، وتأثيره الإيجابي خلال الموسم الحالي.

مبادرة التجديد بدأت من إدارة الأهلي

قال يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه هو من بادر بالتواصل مع اللاعب، وأضاف: “رغم تبقي ثلاث سنوات في عقده، تواصلت مع إمام وقلت له إننا نرغب في الجلوس من أجل تمديد التعاقد”. وأشار إلى أن جلسة أولى قد عقدت بالفعل بين الطرفين، متمنيًا أن يتم إنهاء هذا الملف قريبًا وبنجاح.

إشادة بالأداء الرجولي لعاشور





أشاد المدير الرياضي بالأداء الاستثنائي الذي قدمه إمام عاشور خلال الموسم، مؤكدًا أنه أحد اللاعبين المميزين والملتزمين في الفريق، وعلّق قائلاً: “إمام يقدم موسمًا رائعًا، خاصة في المرحلة الحاسمة من الدوري. أداؤه في آخر 6 مباريات كان عاليًا جدًا، وروحه القتالية أثرت بشكل واضح داخل الملعب”.

غيابه مؤثر بعد الإصابة أمام إنتر ميامي





وتحدث يوسف عن الإصابة التي تعرض لها عاشور خلال مباراة ودية أمام إنتر ميامي، مؤكدًا أنها أثرت على أداء الفريق، قائلاً: “حزنت جدًا لإصابته، لأنه يفرق معنا كثيرًا في الشق الهجومي، وهو عنصر أساسي في تشكيل الفريق”.

تفاؤل بقرب التجديد

اختتم محمد يوسف تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي مشاكل في ملف التجديد، قائلاً: “أنا اللي تواصلت معاه وقلت له عايزين نقعد، الأمور تسير بشكل جيد، وإن شاء الله نشوف خطوات إيجابية في الأيام القادمة”



