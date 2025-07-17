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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: محاولات لإقناع ريبيرو بمشاركة عبدالقادر في تدريبات الأهلي

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول، مشيرا إلى أن اللاعب أبلغ الإدارة بوجود عرض آخر للرحيل بعد فشل انتقاله لنادي الحزم السعودي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: هناك يقين لدى مسئولي الأهلي بأن اللاعب لديه اتفاق مع الزمالك رغم نفي اللاعب ذلك جملة وتفصيلًا.

وأضاف: أحمد عبدالقادر لم يشارك في التدريبات حتى الآن، وهناك محاولات مع خوسيه ريبيرو لإشراكه في التدريبات الجماعية لحين حسم مصيره.

وأكمل: سبق وتم إبلاغ ريبيرو بأن عبدالقادر سيرحل بنسبة كبيرة، والمدرب يرى أنه يجب التركيز على المجموعة المستمرة في الموسم المقبل.

وواصل: زيزو سبق ونفى فكرة انتقاله للأهلي وفي النهاية ارتدى القميص الأحمر، ورغم أن عبدالقادر يؤكد عدم وجود مفاوضات مع الزمالك لكن هناك يقين ومؤشرات تؤكد امكانية انتقاله للأبيض.

أحمد عبدالقادر أخبار الرياضة أخبار الأهلي الأهلي صفقات الأهلي

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