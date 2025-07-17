أمير هشام: الأهلي يغلق ملف عمر فايد نهائيًا

كشف الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي أنهى تمامًا ملف التعاقد مع عمر فايد، مدافع فناربخشة التركي، مؤكدًا أن النادي كان قد تفاوض مع اللاعب منذ شهرين، وتحديدًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

عمر فايد فضل الاستمرار في أوروبا



وأشار هشام خلال تصريحاته في برنامج “بلس 90” على قناة النهار، إلى أن اللاعب أبلغ مسؤولي الأهلي وقتها برغبته في الاستمرار في تجربته الأوروبية، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات.

الأهلي أغلق الملف بعد دعم الدفاع



وأضاف هشام أن الأهلي لن يعيد فتح باب المفاوضات مجددًا مع فايد، خاصة بعد التعاقد مع الثنائي أحمد رمضان “بيكهام” وياسين مرعي، مما يغلق الباب أمام أي تحركات جديدة بشأن المدافع الشاب.



