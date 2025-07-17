وسام أبو علي مكنش مؤثر.. خالد بيومي يوجه رسائل نارية لمجلس الأهلي

علق خالد بيومي، المحلل الرياضي، على أزمة النادي الأهلي والفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في ظل إصرار اللاعب على الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال للدوري الأمريكي في الميركاتو الصيفي.

وقال خالد بيومي، في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الإبقاء على لاعب عنده رغبة في الرحيل ده خطأ كبير جدًا جدًا، وسام أبوعلى، رأس حربة كبير جدًا، لكن لو قيمنا اللاعب الموسم الماضي مكنش له تأثير كبير جدًا مع النادي الأهلي".

وأضاف: "هداف الدوري هو إمام عاشور، وسام أبوعلى، كان مصاب فترة كبيرة جدًا، لم يتألق سوى في مباراة بورتو التي أحرز فيها 3 أهداف".

وتابع: "استمرارية الأداء مش موجودة عند وسام، هو بيعرف يسدد ضربات ثابتة ولديه قدرات ممتازة جدًا ورأس حربة صعب تعويضه، لكن انت جايلك فيه 6.5 مليون دولار مع في الاعتبار اللاعب ليس لديه رغبة في الاستمرار مع الفريق".

وواصل: "اللعيب اللي تحت رأس الحربة إمام عاشور، بن شرقي، تريزيجيه زيزو، حسين الشحات، جراديشار، لو مجابوش 70 جون السنة دي يبقى في خطأ كبير من الإدارة الفنية واللعيبة، وبالتالي الأهلي مش محتاج رأس حربة زي وسام أبوعلي، لو أراد الرحيل يتفضل يمشي، خاصة إن الموسم المقبل ممكن مستواه يتراجع وميجيش فيه المبلغ ده تاني".

وأتم: “لو لم يحقق الأهلي بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم بدون وسام أبوعلى، يبقى في خطأ عند الجهاز الفني واللاعبين، لذلك أنا مع رحيل وسام، لرفض اللاعب الاستمرار مع الفريق”.