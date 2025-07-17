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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسعى لضم أحمد عبدالقادر.. ورد محتمل على صفقة زيزو

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال تصريحاته في برنامج “بلس 90” المذاع على قناة النهار، عن رغبة قوية داخل نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي. 

وأشار إلى أن التحرك نحو ضم اللاعب قد يكون بمثابة رد فعل على الأنباء المتداولة حول انتقال أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك، إلى الأهلي.


 كل السيناريوهات واردة بشأن مستقبل عبدالقادر


وأوضح هشام أن مستقبل أحمد عبدالقادر لا يزال مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات، حيث لم يُحسم موقف اللاعب بشكل نهائي حتى الآن. وتبقى الخيارات كافة مطروحة، سواء باستمراره ضمن صفوف النادي الأهلي، أو انتقاله إلى الزمالك، أو حتى احترافه خارج مصر.


 عبدالقادر مرتبط بعقد مع الأهلي لموسمين قادمين

ورغم هذه التحركات، فإن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد رسمي مع النادي الأهلي يمتد لموسمين قادمين، وهو ما يجعل أي مفاوضات بشأن رحيله مشروطة بموافقة إدارة القلعة الحمراء. وأكد هشام أن إدارة الأهلي لم تحسم موقفها النهائي حتى اللحظة، ولكنها تدرس كافة العروض المقدمة بشأن اللاعب.

احتمالية الرحيل إلى خارج مصر قائمة

ومن ضمن السيناريوهات المطروحة أيضًا، إمكانية رحيل عبدالقادر إلى أحد الأندية خارج مصر، في حال تلقى عرضًا مناسبًا من الناحية الفنية والمالية. وأوضح هشام أن مستقبل اللاعب سيُحسم خلال الفترة المقبلة بناءً على تطورات المفاوضات مع الأهلي ورغبة اللاعب نفسه.
 

ختامًا.. الزمالك يتحرك بقوة لتعويض غياب زيزو

يبدو أن إدارة الزمالك تسعى لإعادة التوازن للفريق في ظل الحديث عن اقتراب رحيل نجم الفريق أحمد زيزو، عبر محاولة ضم أحد أبرز لاعبي الأهلي الشباب، مما يمهد لسوق انتقالات ناري بين قطبي الكرة المصرية.

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