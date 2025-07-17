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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: زد لا يمانع في انتقال محمد إسماعيل للزمالك

محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد الجفالي لاعب نادي الزمالك الذي تم استبعاده من معسكر الفريق الحالي، بعد الاستقرار على رحيله وتجرى محاولات لاقناعه بالانتقال لأحد الأندية المصرية ليكون تحت أنظار الجهاز الفني للفريق الأول.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: انتقال محمد إسماعيل مدافع زد لنادي الزمالك، مرتبط بحسم زد لصفقة محمد ربيعة.

وأضاف: نادي زد لا يُمانع انتقال إسماعيل لنادي الزمالك في حالة الحصول على مقابل مالي جيد بالإضافة لتعويض رحيل اللاعب.

وواصل: الزمالك تواصل مع عمر فايد من أجل ضمه، وهو وكيله عبدالرحمن إسماعيل مدير التعاقدات في الزمالك، وكان الرد بأن اللاعب يرغب في استكمال مسيرته الاحترافية.

محمد اسماعيل الزمالك زد اف سي اخبار الرياضة اخبار الزمالك

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