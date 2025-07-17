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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد يوسف يكشف حقيقة اجتماعه مع مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد
سارة عبد الله

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي بالأهلي، عن حقيقة مفاوضات النادي مع لاعب نانت الفرنسي مصطفى محمد.

وقال محمد يوسف في تصريحات: "لا يوجد شيء ولم يتم اجتماع بيني وبين مصطفى محمد أو وكيله حتى الآن ولم يحدث تفاوض، والكلام والأخبار المنتشرة لو حدث رد عليها الأمر سيكون صعب جدًا".

وشاركت الصفحة الرسمية لنادي نانت الفرنسي، منشورا عبر الفيسبوك، يتضمن الإشادة بمصطفى محمد نجم الفريق.

وعلق كثيرون على أنها إشارة واضحة لاستمراره مع فريقه في الموسم الجديد، بعد أنباء مفاوضات الأهلي لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد تقدّم الأهلي بعرض مالي كبير لإقناع النادي الفرنسي بالتخلي عن خدمات اللاعب.

6 ملايين دولار لإقناع نانت بالتخلي عن اللاعب

كشف الإعلامي كريم شحاتة، في تصريحات عبر شاشة قناة “الحياة”، أن النادي الأهلي قرر رفع قيمة عرضه المقدم إلى نادي نانت ليصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 296 مليون جنيه مصري — وهو مبلغ ضخم يتجاوز ربع مليار جنيه.

وأشار “شحاتة” إلى أن هذا العرض يأتي في إطار رغبة الأهلي الجادة في تعزيز الخط الأمامي للفريق خلال الموسم المقبل، لا سيما في ظل الأنباء المتداولة بشأن احتمال رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

مصطفى محمد محمد يوسف الأهلي نانت الفرنسي

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