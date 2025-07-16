نانت الفرنسي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم مصطفى محمد

شاركت الصفحة الرسمية لنادي نانت الفرنسي، منشورا عبر الفيسبوك، يتضمن الإشادة بمصطفى محمد نجم الفريق.

وعلق كثيرون على أنها إشارة واضحة لاستمراره مع فريقه في الموسم الجديد، بعد أنباء مفاوضات الأهلي لضمه خلال الميركاتو الصيفي.





في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد، كثّف النادي الأهلي من تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، واضعًا نصب عينيه التعاقد مع المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد تقدّم الأهلي بعرض مالي كبير لإقناع النادي الفرنسي بالتخلي عن خدمات اللاعب.

6 ملايين دولار لإقناع نانت بالتخلي عن اللاعب

كشف الإعلامي كريم شحاتة، في تصريحات عبر شاشة قناة “الحياة”، أن النادي الأهلي قرر رفع قيمة عرضه المقدم إلى نادي نانت ليصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 296 مليون جنيه مصري — وهو مبلغ ضخم يتجاوز ربع مليار جنيه.

وأشار “شحاتة” إلى أن هذا العرض يأتي في إطار رغبة الأهلي الجادة في تعزيز الخط الأمامي للفريق خلال الموسم المقبل، لا سيما في ظل الأنباء المتداولة بشأن احتمال رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.