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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يكشف موقفه حول مفاوضات ضم أحمد عبد القادر نجم الأهلي

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
سارة عبد الله

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن رد نادي الزمالك بشأن مفاوضاته لضم أحمد عبد القادر.

وقال عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية نفي الزمالك الأمر كالاتي: “هل النادي سيتعاقد مع أحمد عبد القادر؟ لا تعليق. هو لاعب في الأهلي وملتزم مع ناديه”.

وكشف الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، خلال تقديمه برنامج ملعب اون عبر قناة اون سبورت، أن مسئولى النادى الأهلى استقروا على بيع أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وقال إبراهيم عبد الجواد: "فرص إستمرار أحمد عبدالقادر مع الأهلي ضعيفة، والنادي يقترب من بيعه لسيراميكا مقابل 20 مليون جنيه، بعد رفض عرض الحزم السعودي لضعف المقابل المادي".

ورحّب مسئولو النادي الأهلي بانتقال أحمد عبد القادر لاعب الفريق نهائيا إلى أي من الأندية التى تتفاوض معه حالياً، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد عبد القادر للأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي قطر القطري لمدة موسم، غير أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني ولم يسافر مع البعثة إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

الزمالك إبراهيم عبدالجواد أحمد عبدالقادر

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