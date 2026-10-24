وزارة التضامن تشارك في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026» بدبي

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات المتخصصة، ومراكز إعادة التأهيل، والخبراء والمختصين وممثلي الجهات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من خليل محمد رئيس الادارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة حول مشاركة الوزارة في فعاليات المعرض، ضمن جناح جامعة الدول العربية، حيث استعرض النموذج المصري دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، وسلط الضوء على الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهم، ودعم دمجهم في المجتمع، وتيسير مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

وزار جناح جامعة الدول العربية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مؤسسات مطارات دبي، والرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث اطّلع على الجهود المعروضة بجناح جامعة الدول العربية، ومن بينها جهود وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم.

كما شهد المعرض مشاركة عدد من مؤسسات المجتمع الاهلى المصرية العاملة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها جمعية دليل الخير للتنمية وجمعية المكفوفين بالإسكندرية، بما يعكس تنوع الجهود المصرية في هذا المجال، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعكس المشاركة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على إبراز التجربة المصرية في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة.

مثل وفد الوزارة في المعرض مروة أحمد عبد اللاه، مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين بالإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحمد مؤمن، اخصائي بالإدارة العامة للتسويق والمعارض بالإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.