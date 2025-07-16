إسماعيل مرزوق: الأهلي لا ينوي منافسة بيراميدز على ضم حمدي فتحي

كشف الناقد الرياضي، إسماعيل مرزوق، عن موافقة مبدئية من نادي الوكرة القطري على انتقال لاعب الوسط الدولي حمدي فتحي إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أن الصفقة باتت في مراحل متقدمة.

وأكد مرزوق عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي ماركو مراد عبر قناة "صدى البلد"، أن اللاعب أبدى موافقته على العودة إلى الدوري المصري، واختار بيراميدز ليكون محطته القادمة، متوقعًا أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة مع بداية الموسم الجديد.

وأشار إلى أن تفاصيل العقد المُبرم بين بيراميدز وحمدي فتحي تتضمن تقاضيه راتبه بالدولار، وهو ما يمنح السماوي أفضلية حاسمة في ظل الظروف المالية الحالية، ويعكس جديتهم في ضم اللاعب.

واختتم مرزوق حديثه بالتأكيد على أن الأهلي، النادي السابق لحمدي فتحي، لا يعتزم الدخول في منافسة مع بيراميدز لاستعادة اللاعب، مما يمهد الطريق أمام السماوي لحسم الصفقة دون صعوبات كبيرة.