جمال الزهيري: الأهلي من حقه البحث عن أعلى مقابل مادي لبيع وسام أبو علي

علّق الناقد الرياضي جمال الزهيري على أزمة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع ناديه الأهلي في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق رغم رفض إدارة النادي التفريط في اللاعب حتى الآن.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا لست مع اتهام وسام أبو علي بأي شيء، هو لم يخطئ في شيء، وطوال فترة تواجده في الأهلي كان مميزًا».

وأكد الزهيري أن الأهلي بالطبع سيكون هو الكسبان إذا باع وسام أبو علي بستة ملايين دولار، مضيفًا أنه من حق الأهلي أن يبحث على أعلى مقابل نظير بيع وسام أبو علي.

واستطرد الزهيري قائلًا: «من حق جمهور الأهلي أن يحزن لرحيل وسام خصوصًا أن الجمهور انتظر كثيرًا حتى يجد مهاجمًا على مستوى رائع في صفوف الفريق، لكن لا بد أن نتعامل مع الواقع».

وحول مصير أحمد عبد القادر مع الأهلي، قال الزهيري: «طريقة تفاوض أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي لا تُعجب إدارة الأحمر، خصوصًا قيام اللاعب بنشر تلميحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي».