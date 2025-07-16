مدحت شلبي يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

وجه الإعلامي مدحت شلبي، تمنياته بالشفاء للاعب الأهلي السابق رامي سعيد، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب مدحت شلبي عبر حسابه على فيسبوك: “تتمنى الصفحة الرسمية للكابتن مدحت شلبي الشفاء العاجل للاعب النادى الأهلى السابق كابتن رامى سعيد شفاه الله وعفاه بإذن الله تعالى”.

الكابتن رامي سعيد

من جانب آخر، أكد الإعلامي مدحت شلبي أن الفترة الماضية شهدت تحركات من عدد من لاعبي النادي الأهلي للمطالبة بتعديل عقودهم من الناحية المالية، في ظل تفاوت الرواتب داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2، إن هناك مجموعة كبيرة من لاعبي الأهلي تقدّموا بطلبات رسمية لتعديل رواتبهم، وقد وافقت الإدارة على بعض هذه المطالب، وعلى رأسهم اللاعب إمام عاشور.

وأضاف شلبي أن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، رفض الاستجابة لطلب حسين الشحات بشأن تعديل عقده، موضحًا أن الشحات يتقاضى حاليًا 16 مليون جنيه في الموسم، وهو راتب ضمن الفئة الأولى داخل الفريق، إلا أن ضعف نسب مشاركته في المباريات مؤخرًا كان سببًا رئيسيًا في رفض رفع قيمته.