سيف زاهر يشيد بمحمد صلاح بعد توالي إنجازاته في الدوري الإنجليزي

شارك الإعلامي سيف زاهر، صورة، مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عقب حصوله على أفضل لاعب أفريقي محترف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وحل محمد صلاح ضيفا في لقاء خاص وحصري على أون سبورت من لندن مع الإعلامي سيف زاهر.

محمد صلاح وسيف زاهر

وواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، تعزيز مكانته بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، بعد أن أضاف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته المميزة.

وقد صنفت شبكة "sportsdunia" العالمية محمد صلاح كـ أفضل لاعب أفريقي محترف في تاريخ الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أن صلاح يواصل التقدم عامًا بعد عام، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي عدة مرات، وكان له دور حاسم في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في 2020.

كما احتل النجم الإيفواري ديدييه دروجبا المركز الثاني في التصنيف، وجاء رياض محرز في المركز الثالث، بينما حل ساديو مانى في المركز الرابع.