استبعاد شلبي والجفالي ومهاب من معسكر الزمالك استعدادا للموسم الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن استبعاد الثلاثي مصطفى شلبي، وأحمد الجفالي، ومهاب ياسر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من معسكر الفريق المُقام حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

ويأتي قرار الاستبعاد بعد الاستقرار داخل الجهاز الفني على رحيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم حاجة الفريق لجهودهم في الموسم المقبل.

وبات مصطفى شلبي قريباً من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي، فيما تلقى مهاب ياسر عدة عروض من أندية المصري، وطلائع الجيش، وحرس الحدود، بينما يسعى النادي حالياً لتسويق أحمد الجفالي.

وكان الزمالك قد انتظم ظهر اليوم الثلاثاء في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، والذي يمتد حتى 27 يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لانطلاق الموسم الجديد.