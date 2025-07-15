محمد صلاح يصنف أفضل لاعب أفريقي محترف في تاريخ الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، تعزيز مكانته بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، بعد أن أضاف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته المميزة.

وقد صنفت شبكة "sportsdunia" العالمية محمد صلاح كـ أفضل لاعب أفريقي محترف في تاريخ الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أن صلاح يواصل التقدم عامًا بعد عام، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي عدة مرات، وكان له دور حاسم في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في 2020.

كما احتل النجم الإيفواري ديدييه دروجبا المركز الثاني في التصنيف، وجاء رياض محرز في المركز الثالث، بينما حل ساديو مانى في المركز الرابع.

صلاح بدأ مسيرته في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي عام 2014، ثم تألق في روما الإيطالي قبل أن ينتقل إلى ليفربول، حيث أصبح أحد أبرز نجوم الفريق.

وفي إطار استعدادات ليفربول للموسم الجديد، سيخوض الفريق مباراة ودية أمام ميلان الإيطالي يوم 26 يوليو الجاري، ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد.