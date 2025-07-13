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6 ملايين دولار.. الأهلي يرفع عرضه المالي لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 ملايين دولار.. الأهلي يرفع عرضه المالي لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد
رباب الهواري

في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد، كثّف النادي الأهلي من تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، واضعًا نصب عينيه التعاقد مع المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي. 

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد تقدّم الأهلي بعرض مالي كبير لإقناع النادي الفرنسي بالتخلي عن خدمات اللاعب.

6 ملايين دولار لإقناع نانت بالتخلي عن اللاعب

كشف الإعلامي كريم شحاتة، في تصريحات عبر شاشة قناة “الحياة”، أن النادي الأهلي قرر رفع قيمة عرضه المقدم إلى نادي نانت ليصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 296 مليون جنيه مصري — وهو مبلغ ضخم يتجاوز ربع مليار جنيه.

وأشار “شحاتة” إلى أن هذا العرض يأتي في إطار رغبة الأهلي الجادة في تعزيز الخط الأمامي للفريق خلال الموسم المقبل، لا سيما في ظل الأنباء المتداولة بشأن احتمال رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وسام أبو علي يقترب من الرحيل
 

وتُشير تقارير إلى وجود عروض احتراف خارجية تلقاها وسام أبو علي، ما يجعل إدارة الأهلي تتحرك بسرعة لتأمين بديل هجومي على مستوى عالٍ، لضمان الحفاظ على القوة الهجومية للفريق.

مصطفى محمد على رأس أولويات الأهلي

يُعد مصطفى محمد أحد أبرز المهاجمين المصريين المحترفين في أوروبا، ويمثل خيارًا مثاليًا لتدعيم هجوم الأهلي، نظرًا لخبرته الدولية ومستواه المميز في الدوري الفرنسي. ويبدو أن الأهلي مصمم على ضمه، رغم المنافسة والعقبات التعاقدية.
 

لا تزال المفاوضات مستمرة بين الأهلي ونانت، وسط ترقب جماهيري كبير، في انتظار حسم الصفقة التي قد تكون واحدة من أبرز صفقات الصيف في الكرة المصرية.

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