زيزو و إمام عاشور في أحدث ظهور من التتش.. شاهد

شارك أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي صورة تجمعه بإمام عاشور زميله بالفريق، من المران الأخير.

وظهر زيزو وإمام عاشور من التتش بصورة سيلفي، لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور النادي الأهلي لنجمي الفريق.

زيزو وإمام عاشور

وقررت إدارة الكرة بالنادى الأهلى نقل معسكر الفريق الأول لكرة القدم من إسبانيا إلى مدينة طبرقة التونسة، لإقامة المواجهة الودية مع النجم الساحلى فى احتفال الأخيرة بمئويته، ولم يكن قرار نقل المعسكر بسبب مواجهة النجم فقط، ولكن لعدة أسباب على رأسها صعوبة استخراج تأشيرات «شنجن» فى ظل سفر بعض اللاعبين، وعدم وجودهم بمصر إلى جانب هدوء منطقة طبرقة وإمكان إقامة مباريات ودية مع عدد من الفرق التونسية.

ووافق الاسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى على نقل المعسكر إلى تونس، مؤكدا أن ما يهمه هو توفير الأجواء التى تساعده على الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق ثلاث مباريات ودية هناك أهمها أمام النجم في اليوم الأخيرة من المعسكر وتحديداً يوم 28 يوليو أمام النجم الساحلي ضمن إحتفال الأخير بمئويته.

ويستهل الفريق مبارياته بمواجهة أحد الفرق الجزائرية التي تقيم معسكرها في نفس التوقيت تقريبا في تونس يوم 21 يوليو والأقرب هو اتحاد قسنطينة فيما سيواجه الترجي يوم 25 يوليو ويختتمه أمام النجم الساحلي التونسي.