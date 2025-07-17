البنزرتي التونسي يعلن موعد مواجهة الأهلي وديا

أعلن نادي البنزرتي التونسي عن مواجهة النادي الأهلي وديًا، ضمن معسكر الإعداد الذي سيخوضه في تونس خلال الأيام المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ نادي البنزرتي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يجري فريقنا مباراة دولية ودية مع فريق النادي الأهلي المصري يوم الجمعة 25 يوليو 2025، الساعة السادسة مساء (18:00) بملعب نزل La Cigale – طبرقة”.

وقررت إدارة الكرة بالنادى الأهلى نقل معسكر الفريق الأول لكرة القدم من إسبانيا إلى مدينة طبرقة التونسة، لإقامة المواجهة الودية مع النجم الساحلى فى احتفال الأخيرة بمئويته، ولم يكن قرار نقل المعسكر بسبب مواجهة النجم فقط، ولكن لعدة أسباب على رأسها صعوبة استخراج تأشيرات «شنجن» فى ظل سفر بعض اللاعبين، وعدم وجودهم بمصر إلى جانب هدوء منطقة طبرقة وإمكان إقامة مباريات ودية مع عدد من الفرق التونسية.

ووافق الاسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى على نقل المعسكر إلى تونس، مؤكدا أن ما يهمه هو توفير الأجواء التى تساعده على الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق ثلاث مباريات ودية هناك أهمها أمام النجم في اليوم الأخيرة من المعسكر وتحديداً يوم 28 يوليو أمام النجم الساحلي ضمن إحتفال الأخير بمئويته.

ويستهل الفريق مبارياته بمواجهة أحد الفرق الجزائرية التي تقيم معسكرها في نفس التوقيت تقريبا في تونس يوم 21 يوليو والأقرب هو اتحاد قسنطينة فيما سيواجه الترجي يوم 25 يوليو ويختتمه أمام النجم الساحلي التونسي.