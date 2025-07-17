عرض من الأهلي.. خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن ثنائي الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف ثنائي الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد السيد من التجديد للفريق.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "حسام عبد المجيد يرفض التجديد للزمالك من أجل الاحتراف ومحمد السيد يرفض العرض المالي من الزمالك وينظر لعرض الأهلي حسام يتبقي له عامين في عقده ومحمد السيد يناير القادم يحق له الإمضاء لأي نادي".

ويتمسك حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، في ظل تعدد العروض التي تلقاها مؤخرًا من أندية خارجية، لرغبته في خوض تحدٍ جديد يليق بمشواره وتاريخه مع القلعة البيضاء.

ويرحب اللاعب بالرحيل عن الزمالك في حال وصول عرض رسمي يليق باسمه وبالنادي، مؤكدًا رغبته في أن تكون خروجه من النادي بطريقة مشرفة، تحفظ مكانته لدى الجماهير البيضاء.

ويترقب عبد المجيد العروض المنتظر وصولها خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشتها مع إدارة النادي واتخاذ القرار النهائي.

وفي حال عدم تلقي عرض مناسب، يبقى خيار تجديد عقده مع الزمالك هو الأقرب، خاصة بعد تلقيه وعدًا مباشرًا من إدارة النادي بالموافقة على احترافه إذا وصل عرض مميز يرضي جميع الأطراف.