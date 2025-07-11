عاوز اللي يليق باسمي.. نجم الزمالك يوجه طلبا مفاجئا لإدارة الفريق

يتمسك حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، في ظل تعدد العروض التي تلقاها مؤخرًا من أندية خارجية، لرغبته في خوض تحدٍ جديد يليق بمشواره وتاريخه مع القلعة البيضاء.

ويرحب اللاعب بالرحيل عن الزمالك في حال وصول عرض رسمي يليق باسمه وبالنادي، مؤكدًا رغبته في أن تكون خروجه من النادي بطريقة مشرفة، تحفظ مكانته لدى الجماهير البيضاء.

ويترقب عبد المجيد العروض المنتظر وصولها خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشتها مع إدارة النادي واتخاذ القرار النهائي.

وفي حال عدم تلقي عرض مناسب، يبقى خيار تجديد عقده مع الزمالك هو الأقرب، خاصة بعد تلقيه وعدًا مباشرًا من إدارة النادي بالموافقة على احترافه إذا وصل عرض مميز يرضي جميع الأطراف.

من جهتها، تكثف إدارة الزمالك تحركاتها لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين الأساسيين، وعلى رأسهم حسام عبد المجيد ومحمد السيد، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق ومنع تكرار سيناريوهات الرحيل المجاني، التي أضرت بالنادي في المواسم السابقة.

وتسعى الإدارة لتجنب دخول أي لاعب في آخر 6 أشهر من عقده دون تجديد، بهدف ضمان الاستقرار الفني، وإتاحة الفرصة لتسويق اللاعبين بشكل احترافي عند الحاجة، خاصة مع اقتراب انطلاق معسكر الإعداد تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يولي أهمية كبرى للانضباط والاستقرار داخل الفريق.