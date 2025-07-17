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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باع ممتلكاته وسيارته بالقاهرة.. مفاجأة بشأن وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي، أحمد عبد الباسط، عن تصرف مفاجئ لـ وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "وسام أبو علي لاعب الأهلي كان له بعض الممتلكات في القاهرة عقب انضمامه للأهلي لكنه قام ببيعها خلال الأسبوع الماضي على رأسها سيارته الخاصة".

وقرر الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

وكشف محمد يوسف، المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، آخر المستجدات المتعلقة بأزمة مهاجم الفريق وسام أبو علي، الذي يبدي رغبة في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت يتمسك فيه النادي ببقائه.

وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن موقف المهاجم الفلسطيني، في ظل تعارض موقفه مع رؤية النادي الفنية، التي ترى ضرورة استمراره ضمن التشكيلة خلال الموسم المقبل.

الأهلي وسام أبو علي أحمد عبد الباسط

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