بشير التابعي يتغنى بصفقة الأهلي.. وعبد الجليل يرد: اللي وجعك أكتر زيزو

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، الصفقات التي تعاقد معها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ودعم الزمالك صفوفه في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من المهدي سيلمان، أحمد شريف، عمرو ناصر، شيكو بانزا.

وقال بشير التابعي، في تصريحات لبرنامج “اللعيب” المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "صفقات الزمالك غير مقنعة، مفيش ولا اسم مسمع في ودانا، على عكس صفقات الأهلي".

وأضاف: "لما الزمالك يجيب صفقات لازم أقارنها مع المنافس بتاعه، النادي الأهلي بيجيب كل لعيب ولعيب مبنعرفش ننام بسبب أسماء اللاعبين اللي تعاقد معهم، الأهلي بينقي اللعيبة على الفرازة"، مضيفًا: "التونسي محمد على بن رمضان، هو أكتر واحد مخلنيش أعرف أنام، ده أبوتريكة الجديد".

وعلق محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، على تصريحات بشير التابعي، قائلًا: “بس اللي وجعك أكتر زيزو"، ليرد عليه: ”الزمالك لو كان عايز يجدد لزيزو كان جددله، لكن الزمالك مكنش عايز يجددله".