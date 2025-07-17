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أخبار الزمالك| 4 صفقات جديدة.. 3 تحديات لـ فيريرا.. وسر إحباط المدير الرياضي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أخبار الزمالك| 4 صفقات جديدة.. 3 تحديات لـ فيريرا.. وسر إحباط المدير الرياضي

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعرض موقع “صدي البلد” أخر أخبار نادي الزمالك، لمعرفة ما يدور داخل أروقة القلعة البيضاء، خلال الساعات الأخيرة.


صفقات بالجملة.. الزمالك يجهز للكشف عن 4 أسماء دفعة واحدة
تترقب جماهير نادي الزمالك الإعلان عن صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن ضم أربعة لاعبين حتى الآن، وهم: أحمد شريف، وعمرو ناصر، وشيكو بانزا، ومهدي سليمان.

حسم الزمالك اتفاقه على ضم الثنائي آدم كايد وعبدالحميد معالي، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن الجوانب المالية ومدة التعاقد.

سيوقع عبد الحميد معالي على عقد مع النادي الزمالك لمدة 4 مواسم، مقابل 500 ألف دولار.

فيما خضع آدم كايد للكشف الطبي، وسافر مؤقتًا إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الشخصية، قبل أن يعود إلى القاهرة أمس، تمهيدًا لانضمامه لمعسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، وذلك فور التوقيع الرسمي على العقود.

كما اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل لاعب نادي زد، بعد أن شهدت المفاوضات تطورًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، وسط ترحيب من اللاعب وناديه بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

وأكدت مصادر داخل الزمالك أن الإدارة البيضاء تتحرك بجدية لإتمام الصفقة، وهو ما جعل النادي يتفوق على عرض نادي بيراميدز، الذي دخل مؤخرًا على خط المفاوضات لضم اللاعب.

ورغم المنافسة، فإن رغبة اللاعب في ارتداء قميص الزمالك، إلى جانب جدية مسؤولي النادي الأبيض، ترجح كفة الزمالك في حسم الصفقة رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

بينما تؤكد مصادر مقربة أن أحمد ربيع لاعب البنك الاهلي يعد من أبرز المرشحين للانضمام إلى الزمالك هذا الصيف، في ظل رغبة القلعة البيضاء في تدعيم خط الوسط.

فيريرا في اختبار مبكر مع الزمالك.. وهذه أبرز التحديات


ينتظر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من التحديات قبل انطلاق مهمته الرسمية مع القلعة البيضاء، تزامنًا مع بداية بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر انطلاقها يوم 7 أغسطس المقبل.

 

أبرز التحديات التي تواجه فيريرا تتمثل في تحقيق الانسجام الفني والتكتيكي بين العناصر الجديدة واللاعبين القدامى، خاصة بعد إتمام الزمالك أربع صفقات جديدة، هم: أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان.

ويأمل فيريرا في تحفيظ اللاعبين طريقة لعبه خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعتبر محطة مهمة لتهيئة الفريق فنيًا وبدنيًا للموسم الجديد.

وقد خاض الفريق بالفعل أولى مبارياته الودية أمام فريق أورانج، ونجح في الفوز بهدف دون رد، في حين ينتظره ثلاث وديات أخرى أمام فرق رع، الشمس، ووادي دجلة.


إحباط في الزمالك بسبب تعثر صفقة حامد حمدان
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن شعور بالإحباط لدى جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، تجاه إدارة نادي بتروجت، وذلك بسبب تمسك الأخير بعدم التفريط في خدمات اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لاعب الفريق الأول.

وقال المصدر إن الزمالك تقدم بعدة محاولات رسمية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض من جانب مسئولي النادي البترولي.

كما أوضحت التقارير أن سيد عيد، المدير الفني لبتروجت، أبدى هو الآخر غضبًا من سير الأمور في ملف اللاعب، ما يُعقّد من إتمام الصفقة، ما لم يطرأ أي تغيير في موقف النادي خلال الأيام المقبلة.

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