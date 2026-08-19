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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علاج الصداع والقولون.. زيت رخيص يمتلك فوائد مذهلة

الصداع
الصداع
اسماء محمد

يُعد زيت النعناع من أشهر الزيوت العشبية المستخدمة منذ آلاف السنين في تخفيف العديد من المشاكل الصحية، وخاصة اضطرابات الجهاز الهضمي وبفضل احتوائه على مركب المنثول (Menthol) النشط، يتمتع الزيت بخصائص مبردة ومسكنة تجعله مفيداً في الاستخدامات الموضعية والعلاج بالروائح (Aromatherapy).

اليك أبرز فوائد زيت النعناع المثبتة علميا وذلك وفقا لما ذكره موقع webmd 

تهدئة أعراض القولون العصبي (IBS)

   تؤكد الأبحاث أن كبسولات زيت النعناع ذات الغلاف المعوي (enteric-coated) تُعد وسيلة فعالة لتمرير الزيت مباشرة إلى الأمعاء دون أن يتذوب في المعدة، مما يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف تقلصات البطن، والانتفاخ، والغازات.

تخفيف عسر الهضم

   أظهرت بعض الدراسات الأولية أن تناول مكملات تجمع بين زيت النعناع وزيت الكراوية يساهم بفاعلية في تخفيف أعراض عسر الهضم وحرقة المعدة الخفيفة والشعور بالامتلاء.

تسكين الصداع وآلام العضلات

 عند استخدامه موضعياً (مخففاً على الجبهة أو الصدغين)، يساعد التأثير المبرد للمنثول في تخفيف آلام الصداع التوتري والصداع النصفي كما يُستخدم في مراهم العضلات لتسكين آلام المفاصل وإرخاء العضلات المجهدة.

تخفيف احتقان البرد والجيوب الأنفية

   يعمل استنشاق بخار الماء المضاف إليه قطرات من زيت النعناع كمزيل طبيعي للاحتقان؛ حيث يساعد المنثول على تسييل المخاط في الأنف والرئتين، مما يسهل عملية التنفس أثناء الإصابة بنزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية.

تقليل الشعور بالغثيان

   تشير بعض البيانات إلى أن استنشاق رائحة زيت النعناع قد يساعد بعض الأشخاص في تقليل الشعور بالغثيان المؤقت (سواء الناتج عن بعض العلاجات أو العمليات الجراحية).

تحفيز نمو الشعر (استخدام موضعي)

   أظهرت بعض الأبحاث المخبرية أن تطبيق زيت النعناع المخفف على فروة الرأس يعزز تدفق الدم والدورة الدموية، مما يساهم في تحفيز بصيلات الشعر وتشجيع نموه.

 يُمنع تماماً ابتلاع زيت النعناع الصافي أو المركز نظراً لكونه مهيجاً شديداً للحلق والمعدة،لذا يجب الاكتفاء بتناول الكبسولات الطبية المخصصة لذلك، أو تخفيف الزيت العطري بزيت ناقل عند استخدامه خارجياً على الجلد.

زيت النعناع فوائد زيت النعناع تسكين الصداع الصداع التوتر

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