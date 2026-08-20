بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة التحضير لعمل ساندوتشات السجق.

طريقة التحضير لعمل ساندوتشات السجق:



المقادير :

ربع كوب زيت (50 جم)

كوب الاربع بصل شرائح(175 جم)

ثوم شرائح

فلفل حار

صلصة

سجق بلدى

طماطم لحم شرائح

ملح وفلفل وكمون وشطه وبهارات

ربع كوب ماء مغلى (50 مل)

خبز فينو

سلطة طحينة

سلطة خضراء



طريقة التحضير لعمل ساندوتشات السجق:



- فى حلة على النار نشوح سجق فى زيت ولما ياخد لون نضيف وثوم وبصل وفلفل حار وطماطم وماء مغلى ونتبلها ملح وفلفل وكمون وشطه وبهارات ونقلبهم مع بعض لحد ما السجق يستوى

- نجيب خبز فينو نفتح ونحط فيه السجق ونقدمه مع سلطة طحينة وسلطة خضراء