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إنقاذ المنطقة الحرفية من كارثة.. السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ المنطقة الحرفية من كارثة.. السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد

السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات على مساحة 300 متر..
السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات على مساحة 300 متر..
محمد الغزاوى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد عبد الله سعادة، رئيس فريق الإطفاء ومدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن لقطع غيار السيارات على مساحة تتجاوز 300 متر، ومنع امتداد النيران إلى المخازن والورش والمحال المجاورة بالمنطقة الحرفية.


السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات  على مساحة 300 متر.. 

بدأت الواقعة بتصاعد ألسنة اللهب من داخل المخزن، قبل أن تتلقى قوات الحماية المدنية بلاغًا بالحريق، وتنتقل إلى موقعه خلال دقائق، حيث تبين أن النيران اندلعت داخل مخزن مغلق الأبواب على مساحة كبيرة، ما دفع القوات إلى التعامل الفوري مع الحريق لمنع تفاقم الوضع.


 

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء متطورة، وجرى محاصرة ألسنة اللهب من الجهات الأربع، لمنع امتدادها إلى المخازن والورش الحرفية المجاورة، خاصة مع وجود كميات كبيرة من قطع غيار السيارات داخل المخزن.


وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق، دون امتداد النيران إلى المنطقة الحرفية أو المخازن والمحال المجاورة، لتنجح جهود رجال الحماية المدنية في منع وقوع كارثة بالمنطقة، التي تضم عددًا كبيرًا من الأنشطة الحرفية والتجارية.


وعقب السيطرة على النيران، واصلت القوات أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود بؤر نيران قد تؤدي إلى تجدد الحريق، خاصة أن المنطقة تقع بالقرب من تجمعات سكنية تضم آلاف المواطنين، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي حالات وفاة أو إصابات.


وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وجرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، مع تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها واستكمال الإجراءات القانونية.

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