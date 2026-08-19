محافظ بورسعيد يتابع المرحلة الثانية من أعمال تطوير منطقة على بن أبي طالب

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بحي الزهور، معدلات العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة علي بن أبي طالب بعدد 150 عمارة سكنية.

وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحداث نقلة حضارية متكاملة بالمنطقة.

ورافق المحافظ خلال الجولة فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنارة وطلاء الواجهات وزراعة الجزر الوسطى

واطلع المحافظ على مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، والتي تأتي ضمن أعمال التطوير الشامل للمنطقة، وتشمل تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وطلاء واجهات العمارات السكنية، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وتحسين مستوى الإضاءة، إلى جانب زراعة عدد من الجزر الوسطى وأشجار البونسيانا، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين أعمال البنية التحتية والإنارة والتجميل ورفع كفاءة واجهات العمارات.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مراحل المشروع.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يحقق نقلة حضارية ملموسة بمنطقة علي بن أبي طالب، ويعزز من مستوى الخدمات ويحسن المظهر العام والبيئة المحيطة بالمواطنين.