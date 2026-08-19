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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضواحي بورسعيد تشهد طفرة تنموية.. وبدء خطوة جديدة لتطوير شامل يغير ملامح المناطق

محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال تطوير منطقة الرحاب ومساكن المنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال تطوير منطقة الرحاب ومساكن المنطقة الصناعية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الرحاب، والتي تضم 40 عمارة سكنية، إلى جانب بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن المنطقة الصناعية بحي الضواحي، والتي تضم 10 عمارات سكنية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان  حيث تابع المحافظ على الطبيعة بدء أعمال التطوير، واطلع على خطة العمل ومختلف عناصر التطوير المقرر تنفيذها بالمنطقتين.

محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال تطوير منطقة الرحاب ومساكن المنطقة الصناعية 

وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية بصورة شاملة، وأعمال الإنارة والرصف والبلدورات، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب تطوير الجزر الوسطى، وزراعة الأشجار والنباتات وإنشاء وتطوير المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري والبيئي للمنطقتين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين مستوى المرافق والخدمات الأساسية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة سكنية أفضل

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال، وتكثيف معدلات العمل وسرعة الإنجاز، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال

كما وجه المحافظ بضرورة تحقيق التكامل بين جميع عناصر التطوير، بحيث تشمل الأعمال البنية التحتية والرصف والإنارة والبلدورات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والتجميل والتشجير والمسطحات الخضراء، بما يضمن الارتقاء الشامل بالمنطقتين وظهورهما بالشكل الحضاري اللائق عقب انتهاء الأعمال.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المحافظة في تنفيذ خطة رفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف الأحياء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والمرافق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق أفضل مستوى من جودة الحياة لأهالي بورسعيد

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