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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الرابع.. تعليم بورسعيد تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

ترأس محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد لجنة المقابلات الشخصية لمسابقة شغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2026 – 2027 لليوم الرابع على التوالي، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وتضم اللجنة في عضويتها الأستاذة الدكتورة رحاب عبد العزيز عميد كلية التربية جامعة بورسعيد، وعفاف كامل المدير العام بمديرية التنظيم والإدارة، والأستاذ غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية، و هيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني، حيث تواصل اللجنة أعمالها وفق معايير مهنية دقيقة تضمن الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

لليوم الرابع .. «بدوي» يترأس لجنة التقييم للمقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف بورسعيد الإشرافية

وشملت المقابلات الشخصية اليوم المتقدمين لشغل وظائف موجه وموجه أول وموجه عام تنسيق خدمات، إلى جانب موجه وموجه أول وموجه عام ومدير ووكيل مدرسة بالتعليم الفني، وذلك في إطار حرص تعليم بورسعيد على اختيار أفضل العناصر المؤهلة لشغل المواقع الإشرافية، وفقًا لمعايير الكفاءة والتميز والقدرة على تحمل المسؤولية.

وأكد محمود بدوي أن استمرار أعمال اللجنة لليوم الرابع يعكس حرص المديرية على استكمال إجراءات المسابقة بمنتهى الدقة والحيادية، واختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية، بما يدعم منظومة العمل الإشرافي ويرتقي بمستوى الأداء التعليمي والمؤسسي بمحافظة بورسعيد، متمنيًا لجميع المتقدمين السداد والتوفيق.

بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم الوظائف الإشرافية

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