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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي عددا من المواطنين خلال جولاته الميدانية بأحياء الزهور والعرب

محافظ بورسعيد يستجيب لمطلب مواطنة من ذوي الهمم ويوجه بتوفير كرسي كهربائي متحرك لها على الفور
محافظ بورسعيد يستجيب لمطلب مواطنة من ذوي الهمم ويوجه بتوفير كرسي كهربائي متحرك لها على الفور
محمد الغزاوى

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا كبيرًا من المواطنين، خلال جولاته الميدانية الموسعة اليوم بأحياء الزهور والعرب والضواحي.

 وحرص المحافظ على الاستماع إلى شكاواهم وطلباتهم، والوقوف على المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، موجهًا بسرعة بحثها والعمل على حلها في إطار الإمكانيات المتاحة والقواعد المنظمة.

وخلال الجولة، استمع محافظ بورسعيد إلى مطلب إحدى المواطنات من ذوي الهمم، والتي عرضت حالتها واحتياجها إلى وسيلة تساعدها على الحركة، حيث وجّه على الفور بتوفير كرسي كهربائي متحرك لها، استجابةً لمطلبها وحرصًا على تقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية، مؤكدًا أن أبناء بورسعيد من ذوي الهمم يحظون بكامل الدعم والرعاية.

محافظ بورسعيد يستجيب لمطلب مواطنة من ذوي الهمم ويوجه بتوفير كرسي كهربائي متحرك لها على الفور

كما استجاب محافظ بورسعيد لمطلب إحدى المواطنات المقيمة بـ مساكن المنطقة الصناعية بنطاق حي الضواحي، بشأن وجود سلم متهالك بالعقار السكني الذي تقيم به، حيث وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح السلم ورفع كفاءته، حفاظًا على سلامة المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة لهم.

ووجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون الأجهزة التنفيذية والمختصة بسرعة بحث وحل والاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين التي تم تلقيها خلال الجولات الميدانية اليوم، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل حالة، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والتواجد الميداني المستمر لرصد المشكلات والعمل على حلها على أرض الواقع.

وأكد محافظ بورسعيد أن الجولات الميدانية بمختلف أحياء المحافظة مستمرة، بهدف متابعة مستوى الخدمات، والوقوف على احتياجات المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على تقديم حلول عاجلة وفعالة تسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة لأبناء بورسعيد.

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