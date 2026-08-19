مساكن أمل عرب بورسعيد تدخل خريطة التطوير لأول مرة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم بحي العرب، انطلاق أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمساكن أمل العرب، والتي تضم 17 عمارة سكنية، وذلك لأول مرة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والمهندسة أمل الألفي رئيس وحدة التنمية الحضرية بالديوان العام، حيث تابع المحافظ على الطبيعة انطلاق الأعمال، واطلع على خطة التطوير ومختلف الأعمال المقرر تنفيذها بالمنطقة

تطوير البنية التحتية والمرافق والإنارة والأرصفة والمسطحات الخضراء بمساكن أمل العرب

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير ستكون شاملة ومتكاملة، وتستهدف الارتقاء بمختلف عناصر المنطقة، وتشمل رفع كفاءة البنية التحتية وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ النوازل الخاصة بالصرف الصحي، وإنشاء ورفع كفاءة بلاعات الأمطار، وتطوير الأرصفة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف والتجميل وإنشاء وتطوير المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والنباتات، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن بدء أعمال التطوير بمساكن أمل العرب لأول مرة يأتي ضمن توجه المحافظة نحو إحداث تطوير شامل للمناطق السكنية التي تحتاج إلى رفع كفاءة بنيتها الأساسية وخدماتها، مؤكدًا أن أعمال التطوير لن تقتصر على جانب واحد، وإنما تشمل مختلف المرافق والعناصر التي تحقق تحسينًا حقيقيًا في جودة الحياة للمواطنين

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال بصورة متكاملة.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن سرعة الإنجاز وظهور مساكن أمل العرب بالشكل الحضاري اللائق، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي المنطقة.