محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العاشر من رمضان بحي الزهور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بحي الزهور، أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع العاشر من رمضان، بداية من شارع محمد سلامة وحتى منطقة الحراسات، بطول 750 مترًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الطرق والمحاور الداخلية وتحسين المظهر الحضاري بالمناطق السكنية

رافق المحافظ فوزي الوالي رئيس حي الزهور و المهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد

واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشارع، والتي تشمل أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق وإعادة وضع طبقة الأسفلت، وزيادة معدلات الإضاءة، وتنفيذ أعمال البلدورات وبلاعات الأمطار، إلى جانب تطوير وزراعة الجزر الوسطى بالشارع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية.

التطوير يشمل رصف ورفع كفاءة الشارع وزيادة معدلات الإضاءة وزراعة الجزر الوسطى

كما تتضمن أعمال التطوير زراعة أشجار البونسيانا والأكاسيا على امتداد الشارع، بما يضفي مظهرًا جماليًا وحضاريًا على المنطقة، ويسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن تطوير شارع العاشر من رمضان يأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع الداخلية بحي الزهور، وتحسين مستوى البنية الأساسية والارتقاء بالمظهر العام، بما يتماشى مع جهود المحافظة المستمرة لتحقيق نقلة حضارية بمختلف المناطق

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف والأسفلت، والتأكد من كفاءة بلاعات الأمطار وأعمال الإنارة، وتحقيق التكامل بين أعمال البنية الأساسية والتجميل