محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء سوق التصنيع الحضاري الجديد بحي الضواحي

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بحي الضواحي، أعمال إنشاء سوق التصنيع الحضاري الجديد، مؤكدًا قرب الانتهاء من الأعمال ودخول السوق للخدمة، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الشامل التي تشهدها منطقة التصنيع.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات.

ويضم السوق الجديد 50 محلًا تجاريًا، بما يوفر بدائل حضارية ومنظمة للباعة، ويسهم في تنظيم الأنشطة التجارية والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة، في إطار توجه المحافظة نحو تطوير الأسواق وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

سوق التصنيع الجديد يضم 50 محلًا تجاريًا.. والمحافظ يؤكد: توفير بدائل حضارية للباعة

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال بالسوق، واطلع على الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية، بما يضمن جاهزية السوق وبدء تشغيله في أقرب وقت.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن إنشاء سوق التصنيع الجديد يأتي متزامنًا مع أعمال التطوير التي تشهدها منطقة التصنيع بحي الضواحي، ويعكس حرص المحافظة على توفير بدائل حضارية للباعة، بالتوازي مع الارتقاء بالبنية الأساسية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل خلال المرحلة الحالية، والانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت، بما يحقق الاستفادة من السوق الجديد ويدعم جهود المحافظة في تنظيم الأسواق وتوفير بيئة تجارية أفضل وأكثر ملاءمة للباعة والمواطنين.