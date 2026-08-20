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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
رنا عصمت

شاركت الفنانة داليا البحيرى ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة داليا البحيرى..

 

وظهرت داليا البحيرى ، باطلالة ملفتة مرتدية فستان صيفي كشف عن أناقتها وقوامها الممشوق.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها  منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية الفنانة داليا البحيرى داليا البحيرى تفاصيل إطلالة داليا البحيرى

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داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

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