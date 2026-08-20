موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تلتقي وزير البترول وإنشاء مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تستقبل وزير البترول والثروة المعدنية

ونائب وزير التعليم

استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح الأربعاء، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،

والأستاذ الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية و التعليم لشئون التعليم الفني، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني؛ وذلك في مستهل زيارتهم في إطار دعم خطط التنمية الواعدة بالمحافظة، ومتابعة عدد من المشروعات التي تستهدف تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسيد محمد كجك نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة وضع حجر أساس مشروع "إنتاج حمض الفوسفوريك" بمنطقة أبو طرطور، وتوقيع بروتوكول إنشاء "مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية" كأول مدرسة تعدين تطبيقي على مستوى الجمهورية، بالإضافة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم مشروعات التنمية بالمحافظة، ومناقشة فرص ومشروعات التعاون المشترك؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد.

كأول مدرسة من نوعها على مستوى الجمهورية

وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع بروتوكول تعاون إنشاء مدرسة" فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية".

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمثلها الأستاذ الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، وشركة فوسفات مصر ويمثلها المهندس ناصر شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، بشأن إنشاء مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية كأول مدرسة من نوعها على مستوى الجمهورية، وذلك بقاعة الاجتماعات الملحقة بمجمع الخدمات والمصالح الحكومية بالخارجة، بحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسيد محمد كجك نائب المحافظ، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد الوزير أن إنشاء مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يأتي مواكبًا للتغيرات والتطورات الهامة التي يشهدها قطاع التعدين، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف الحديثة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد الركائز لتحقيق مستهدفات تطوير قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية.

من جانبها،ثمّنت المحافظ جهود وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر في دعم مسارات التنمية بالمحافظة، وتعزيز الاستثمار في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجالات التعليم التطبيقي والتكنولوجي التي تواكب احتياجات سوق العمل، مؤكدةً أن المدرسة التطبيقية تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم بالمحافظة، وتمهد لمسار متكامل يربط التعليم بالتطبيق وفرص التشغيل، خاصة في أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك المحافظة مقومات متميزة للنمو والتوسع بها، حيثُ من المخطط التكامل بين المدرسة ومشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور للجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في الدراسة؛ حيثُ تمتلك الوادي الجديد واحد من أكبر احتياطي خام الفوسفات على مستوى العالم.

وصرّحت محافظ الوادي الجديد أن مقترح إنشاء المدرسة جاء تعظيمًا لمقدرات المحافظة وحُسن استثمارها على الوجه الأمثل، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات المهنية وفقًا لمعايير الجودة الدولية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، حيثُ تتخصص المدرسة في مجال التعدين بنظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة والتعليم المزدوج لمدة ثلاث سنوات، يُمنح بعدها الطالب شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة بعد اجتيازه فترات التدريب العملي المقررة بكفاءة، مُشيرةً أنه من المخطط دخول المدرسة الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل (2027/2026).

وعلى هامش الاجتماع، استعرضت المحافظ الرؤية الاستراتيجية للمحافظة، والمقومات والإمكانات الفريدة التي تحظى بها؛ لمناقشة فرص التعاون المشترك ودعم الخطط والمشروعات المستقبلية، بما يخدم أبناء المحافظة ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

نائب محافظ الوادي الجديد و نائب وزير التعليم يتفقدان عددًا من المدارس والأنشطة التعليمية

تفقد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد و الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، اليوم عددًا من المدارس الجديدة ومدارس التكنولوجية التطبيقية بإدارة الخارجة التعليمية، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية والإستعداد والجاهزية لانطلاق العام الدراسى الجديد، يرافقهما الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والأستاذ عبد الرحمن محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة أسماء بصيط مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

كما تفقدوا مراكز تنمية القدرات الصيفية بالمدرسة المصرية اليابانية، تضمنت معرض المتحف المصرى الكبير ومشروعات التانكن اليابانية و معرض العلوم و الدراسات الاجتماعية، كما استعرضوا مقترح توسعة المدرسة لإنشاء مبنى مكون من ١٤ فصل لاستيعاب الكثافات الطلابية.

كما تفقدوا مدرسة طريق الداخلة للتعليم الأساسي ومدرسة أجرو المصرية الإيطالية التي تدخل الخدمة لأول مرة العام الدراسي القادم، كأول مدرسة تكنولوجية تطبيقية زراعية.

وفي ختام الجولة، تفقد الوفد مقر مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية للوقوف على الاحتياجات اللوجستية المطلوبة للانتهاء من تجهيز المدرسة ودخولها الخدمة.