الذكاء الاصطناعى وتأثيره على فرص العمل.. ندوة بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم الأربعاء ندوة حول الذكاء الاصطناعى وتأثيره على فرص العمل وذلك بتوجيهات الدكتور اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى وإشراف حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد حاضر فى الندوة الدكتور محمد مصطفى مقدم برامج بإذاعة الوادى الجديد وخبير تطبيقات الذكاء الاصطناعى وبمشاركة عدد من أولياء الأمور والمعلمين والموظفين بالدوواين الحكومية ومكلفات الخدمة العامة

افتتحت الندوة غادة بصيط محمد أخصائى إعلام موضحة أن الذكاء الاصطناعى أصبح ضرورة قصوى لابد من تعلم مهاراته واستخداماته المختلفة خاصة وأن الدولة تولى اهتمام كبير بهذا المجال من خلال المبادرات المختلفة التى تطلقها وزارة الاتصالات

ومن جانبها أكدت أزهار عبدالعزيز محمد مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط أن قطاع الإعلام الداخلى يطلق حملة للتوعية بمجالات الذكاء الاصطناعى واستخداماته تستهدف كافة الفئات حتى يستطيع المواطن التعرف على المهارات التكنولوجية التى أصبحت تدخل فى كافة مجالات الحياة هذا بالإضافة إلى مساعدة أولياء الأمور والطلاب تحديد اختياراتهم لسوق العمل فى المستقبل

وفى سياق متصل عرف الدكتور محمد مصطفى الذكاء الاصطناعى بأنه القدرة على إجراء عمليات معقدة مثل تحليل البيانات بسرعة فائقة وانتاج الصور والنصوص وهذا يختلف عن الذكاء الاصطناعى التقليدي ومن أهم تطبيقاته chat ge ptو gemini

أما عن ايجابياته فذكر أن تقليل الوقت ومساعدة الأفراد فى إنجاز المهمات المختلفة بسرعة فائقة وكذلك تقليل الاعتماد على العنصر البشرى هذا بجانب المساعدة فى إعداد التقارير الرسمية والتبؤ بالأمراض من خلال إجراء الفحوصات والاشاعات كما أن الطلاب والباحثين من أكثر الفئات استفادة من هذه التطبيقات

أما عن المحاذير تتمثل فى الاعتماد عليه بشكل كبير فى الحياة أو العمل لأنه قد تصدر منه أخطاء لذلك لابد أن يكون عامل مساعد فقط

وذكر أيضا أن سوق العمل سيتأثر بهذه التطبيقات فهناك وظائف ستختفى ووظائف سيتم استحداثها خاصة فى مجال التسويق الالكترونى والألعاب الإلكترونية التعليمية ونصح بضرورة البحث عن فرص التعلم والتدريب لمواكبة ما يحدث من تطورات

أدار اللقاء غادة بصيط محمد أخصائى إعلام تحت إشراف الأستاذة أزهار عبدالعزيز محمد مدير عام إعلام وسط الصعيد.