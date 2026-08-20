أخبار أسوان.. زيارةلقريةتوماس وعافية ودورات تدريبية للقيادات الشبابية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 20/8/2026 أحداث متنوعة.

ففى ظل الحرص على تحسين جودة الحياة والإرتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين المقيمين بالقرى النائية، وتنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى ، أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان زيارة ميدانية إلى قرية توماس وعافية، إحدى قرى مشروع العون الغذائى المقامة على ضفاف بحيرة ناصر، والتى تم نقل تبعيتها إلى المحافظة، وذلك للوقوف ميدانياً للمرة الثانية خلال شهرين على مستوى الخدمات المقدمة للأهالى والتعرف على إحتياجاتهم ومطالبهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

https://www.elbalad.news/7078801

فى إطار إهتمام الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين الشباب بإعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة أسوان فعاليات البرنامج التدريبى التخصصى لأعضاء الدفعة الثانية من " نادى القيادات الشبابية" برعاية برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ووفقاً لتكليفات السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى هذا الشأن .

https://www.elbalad.news/7078741

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربى، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكمال المشروعات التنموية التى تنفذها الشركات التابعة للوزارة على أرض المحافظة.

https://www.elbalad.news/7078400

جهود متنوعة



أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أن المحافظة تعمل خلال الفترة الحالية على تعظيم الإستفادة من مواردها الذاتية وإستثمار إمكانياتها بالشكل الأمثل بما يسهم فى دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أهمية الدور الذى يقوم به مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى بإعتباره أحد الأذرع الفنية المهمة للمحافظة فى تنفيذ أعمال المعاينات والتنسيق للمرافق المختلفة بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل إستغلال ممكن للإمكانيات المتاحة.

https://www.elbalad.news/7078393

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال جولته الصباحية قيام أحد أصحاب المولات بالحفر فى طبقة الأسفلت بطريق السادات، وذلك بغرض تنفيذ توصيلات لمرافق عامة دون الحصول على التصاريح والإجراءات القانونية اللازمة.

https://www.elbalad.news/7078276