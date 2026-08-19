محافظ أسوان يتفقد قرية توماس وعافية يرافقه وفد وزارة الإنتاج الحربى

فى ظل الحرص على تحسين جودة الحياة والإرتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين المقيمين بالقرى النائية، وتنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى ، أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان زيارة ميدانية إلى قرية توماس وعافية، إحدى قرى مشروع العون الغذائى المقامة على ضفاف بحيرة ناصر، والتى تم نقل تبعيتها إلى المحافظة، وذلك للوقوف ميدانياً للمرة الثانية خلال شهرين على مستوى الخدمات المقدمة للأهالى والتعرف على إحتياجاتهم ومطالبهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

لقاء مباشر مع الأهالى والوقوف على الإحتياجات

ورافق المحافظ خلال جولته التفقدية اللواء وليد الغباشى رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربى، واللواء نادر زكى رئيس شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909)، والوفد المرافق لهما.

وحرص المهندس عمرو لاشين خلال الزيارة على لقاء أهالى القرية والإستماع بصورة مباشرة إلى شكاواهم ومطالبهم، حيث تضم القرية نحو 200 منزل، وتبلغ مساحة الأراضى الزراعية بها حوالى ألفى فدان، بينما لا تتجاوز المساحة المنزرعة فعلياً نحو 500 فدان، بما يعكس وجود إمكانات زراعية كبيرة يمكن تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

مطالب الأهالى لتحسين الخدمات الأساسية

وتنوعت مطالب المواطنين بين توفير خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، ورصف ورفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن توفير الدقيق بالمواصفات والأوزان المطلوبة، بما يلبى إحتياجات الأسر المقيمة بالقرية ويضمن حصولهم على الخدمات الأساسية بصورة لائقة.

" حياة كريمة " لدعم البنية الأساسية

وأوضح محافظ أسوان للأهالى أن جميع قرى العون الغذائى تم إدراجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة المرافق والخدمات، وتحسين مستوى المعيشة، والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين المقيمين بهذه القرى.

وأكد عمرو لاشين على أن المحافظة ستواصل متابعة إحتياجات الأهالى ميدانياً، والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على وضع حلول عملية للمطالب المطروحة، بما يضمن تحقيق أفضل إستفادة من الإمكانات المتاحة بهذه القرى.

توفير الكهرباء والمياه والمواصلات

أوضح محافظ أسوان على أنه جارى قيام الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بدراسة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لخلايا الطاقة الشمسية وأعمدة الإنارة ، مع إصلاح مولدات الديزل وطلمبات المياه وغيرها من المهام والمرافق الموجودة داخل القرية لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.

وكلف المحافظ بتوفير وسيلة مواصلات بشكل منتظم داخل قرى العون الغذائى لنقل المواطنين من القرى لشراء مستلزماتهم من مدن أسوان وأبو سمبل، مع تشغيل سيارات المشروع لنقل أى حالات طوارئ لتلقى العلاج اللازم.

إيفاد قوافل طبية

ووجه المهندس عمرو لاشين مسئولى مديرية الصحة لإيفاد القوافل الطبية لقرى العون الغذائى بحيث تضم كافة التخصصات الطبية، وكافة الأدوية لتلبية مطالب الأهالى بشكل كامل.

تأتى زيارة قرية توماس وعافية ضمن خطة محافظة أسوان لتعظيم الإستفادة من أصول وإمكانات قرى العون الغذائى، والعمل على تطوير القطاع الزراعى وزيادة المساحات المنزرعة ورفع معدلات الإنتاج، بالتوازى مع تحسين الخدمات الأساسية بما يسهم فى تحويل هذه القرى إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة وتحقيق التنمية المستدامة بها ، وبما ينعكس على توفير حياة أفضل وأكثر إستقراراً للأهالى.