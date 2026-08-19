محافظ أسوان يبحث مع وفد القومية للإنتاج الحربي سبل استكمال المشروعات المشتركة بمبادرة حياة كريمة

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربى، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكمال المشروعات التنموية التى تنفذها الشركات التابعة للوزارة على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلاً عن اللواء وليد الغباشى رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربى، واللواء نادر زكى رئيس شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909)، والوفد المرافق لهما.

تعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى

وخلال اللقاء، أكد المهندس عمرو لاشين على التعاون المثمر والبناء مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى بقيادة الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، لاستكمال المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة للوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو، بما يسهم فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.

دراسة إقامة معرض دائم لمنتجات الإنتاج الحربى

كما تطرق اللقاء إلى دراسة مقترح إقامة معرض دائم لعرض منتجات الإنتاج الحربى من المستلزمات والأدوات المنزلية، بما يتيح توفير هذه المنتجات للمواطن الأسوانى بأسعار مناسبة، مع بحث آليات التعاون والتنسيق لتنفيذ المقترح بما يحقق الإستفادة المتبادلة ويدعم جهود توفير السلع والمنتجات للمواطنين.

يأتى اللقاء فى إطار حرص محافظة أسوان على تعزيز التعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والإستفادة من إمكانيات الشركات التابعة لها فى دعم المشروعات التنموية، واستكمال مستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة على أرض زهرة الجنوب .