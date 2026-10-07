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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

للعام السادس على التوالي.. إدراج الدكتور جمعة سند بعلوم الأزهر ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيراً في العالم

الدكتور جمعة سند
الدكتور جمعة سند
محمد شحتة

أعلن الدكتور جمعة سند، الأستاذ بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، خبر إدراج اسمه ضمن قائمة العلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم  وذلك للعام السادس على التوالي.

وكتب جمعة سند في منشور على فيس بوك:  التنصيف يشمل كل التخصصات ويعتمد على عدة عوامل منها عدد البحوث ورصانتها وعدد الاستشهادات المرجعية لها ومعامل هيرش للباحث  والتصنيف منشور ومتاح على دار نشر السيفير الشهيرة.

أبحاث الدكتور جمعة سند

ونشر الدكتور جمعة سند، أكثر من 137 بحثًا علميًّا فى مجلات دولية مصنفة و22 فصلًا في كتب متخصصة حول مجموعة واسعة من مجالات البحث متعددة التخصصات، بما في ذلك المواد متعددة الوظائف، وتكنولوجيا النانو، والمكثفات الفائقة، ومعالجة المياه، واستشعار الرطوبة، والاستشعار الحيوي، والتآكل، وتوصيل الأدوية.

ويتمتع ابن جامعة الأزهر بأن لديه أكثر من 4539 استشهادًا، ومؤشر هيرش 40، إضافة إلى ذلك فإنه عضو في الجمعيات العلمية الوطنية والدولية، مثل: الأكاديمية العالمية للعلوم (التواس)، والأكاديمية الأفريقية للعلوم، والجمعية الكيميائية الأمريكية، والجمعية الملكية للكيمياء، واللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، والأكاديمية المصرية الشابة للعلوم.

كما أنه محرر لعديد من الكتب، مثل: تقنيات إعادة تدوير النفايات لتصنيع المواد النانوية سبرنجر، 2021م، والمواد القابلة للتحلل الحيوي سبرنجر، 2022م.

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