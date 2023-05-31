جامعة الأزهر تكرم الدكتور جمعة سند لحصوله على جائزة أراسكو للعام 2022م

كرم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الدكتور جمعة سند، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط؛ لحصوله على جائزة أراسكو لعام 2022م؛ تقديرًا لإسهاماته البحثية فى وضع حلول مبتكرة لمشكلة المياه في الوطن العربي.

تأتي الجائزة نظير الأعمال البحثية التي تقدم بها الدكتور جمعة في مجال تطبيقات النانو تكنولوجي في معالجة المياه.

وتسلم الجائزة السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية بدولة قطر، وحملت الجائزة عنوان: «حلول لمشكلة نقص المياه في الوطن العربي».

جدير بالذكر أن الجائزة خُصصت للبحوث العلمية التطبيقية، التي تسهم في حل مشكلة نقص المياه الصالحة للاستخدام الآدمي بجميع أشكاله في بلداننا العربية، وتم اختيار موضوع الجائزة لهذا العام بناء على مجموعة عوامل، من أهمها: أهمية الزمن المائي في الدول العربية وارتباطه بعدة مشاكل وأزمات تواجه المواطن العربي.

وتم إدراج اسم الدكتور جمعة سند ابن جامعة الأزهر في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2٪ من العلماء في العالم في عامي 2020 و2021م، ونشر جمعة أكثر من 137 بحثًا علميًّا فى مجلات دولية مصنفة و22 فصلًا في كتب متخصصة حول مجموعة واسعة من مجالات البحث متعددة التخصصات، بما في ذلك المواد متعددة الوظائف، وتكنولوجيا النانو، والمكثفات الفائقة، ومعالجة المياه، واستشعار الرطوبة، والاستشعار الحيوي، والتآكل، وتوصيل الأدوية، ويتمتع ابن جامعة الأزهر بأن لديه أكثر من 4539 استشهادًا، ومؤشر هيرش 40، إضافة إلى ذلك فإنه عضو في الجمعيات العلمية الوطنية والدولية، مثل: الأكاديمية العالمية للعلوم (التواس)، والأكاديمية الأفريقية للعلوم، والجمعية الكيميائية الأمريكية، والجمعية الملكية للكيمياء، واللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، والأكاديمية المصرية الشابة للعلوم.

وهو محرر لعديد من الكتب، مثل: تقنيات إعادة تدوير النفايات لتصنيع المواد النانوية سبرنجر، 2021م، والمواد القابلة للتحلل الحيوي سبرنجر، 2022م.