الفرعون معشوق الجماهير.. مشجع صيني يسافر إلى طرابزون من أجل قميص صلاح

تحول انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي إلى مصدر اهتمام كبير من جانب جماهيره حول العالم، بعدما قطع أحد المشجعين الصينيين مسافة طويلة إلى مدينة طرابزون التركية، من أجل تحقيق حلمه بمشاهدة اللاعب والحصول على قميصه بقميص فريقه الجديد.

مشجع ليفربول يحقق حلمه مع صلاح

ويعيش المشجع الصيني في مدينة طرابزون منذ فترة، وكان الحصول على قميص يحمل اسم محمد صلاح أثناء ارتدائه قميص طرابزون سبور أحد أبرز أهدافه منذ انتقال النجم المصري إلى النادي التركي.

ونجح المشجع أخيرًا في تحقيق حلمه، معربًا عن سعادته بالحصول على القميص، ومؤكدًا أن رحيل محمد صلاح عن ليفربول لم يكن سهلًا على جماهير النادي الإنجليزي.

رسالة خاصة من الصين إلى محمد صلاح

وقال المشجع الصيني، في تصريحات نقلها موقع 61saat التركي: «جئت إلى طرابزون سبور من أجل الحصول على قميص صلاح، ونجحت في تحقيق ذلك».

وأضاف: «سنفتقده كثيرًا في ليفربول، وأتمنى أن يصبح ملك تركيا. لقد كان ملكًا لنا، وأنا متأكد من أنه سيصبح ملك طرابزون سبور أيضًا».

إعجاب بمدينة طرابزون

ولم يقتصر إعجاب المشجع على محمد صلاح وطرابزون سبور، حيث تحدث أيضًا عن تجربته في المدينة التركية، مشيدًا بجمالها وود سكانها.

وقال: «طرابزون مدينة جميلة جدًا، وأهلها ودودون للغاية. تناولت هنا أفضل سمك تذوقته في حياتي، ولم أجرب الأنشوجة حتى الآن، لكنني سأجربها بالتأكيد».

ويواصل محمد صلاح جذب اهتمام الجماهير من مختلف أنحاء العالم، حيث امتد تأثير النجم المصري إلى جماهير جديدة في تركيا، بالتزامن مع تجربته مع طرابزون سبور، التي أصبحت تحظى بمتابعة أكبر من عشاق اللاعب حول العالم.