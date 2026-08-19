قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 معلومات عن مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر
وزارة التعليم توضح آليات تطبيق نظام البكالوريا وامتحاناتها وشهادة الثانوية العامة (صور)
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
البرلمان الأوكراني يختار يفغيني خمارة وزيرا للدفاع
نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية
30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن
الدولار واليورو والريال.. ارتفاع أسعار عدد من العملات أمام الجنيه اليوم في البنوك
منى الشاذلي تحسم الجدل حول استضافة محمد رمضان: صور مفبركة بالذكاء الاصطناعي
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة عائشة ويوجه بسرعة الانتهاء منها
والد ضحية مـ.ذبحة سوهاج: ننتظر تقرير الطب الشرعي ولن أتحدث قبل ظهور الحقيقة
المرض هدية من الله.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل خاصة عن فقدانه للبصر بالطفولة
التعليم تواصل استكمال تدريبات معلمي اللغة العربية استعدادًا لتطبيق البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يرصد مخالفة لحفر الأسفلت بطريق السادات لتوصيل مرافق عامة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال جولته الصباحية قيام أحد أصحاب المولات بالحفر فى طبقة الأسفلت بطريق السادات، وذلك بغرض تنفيذ توصيلات لمرافق عامة دون الحصول على التصاريح والإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات بإتخاذ إجراءات رادعة ووقف الخدمات

وعلى الفور، وجه محافظ أسوان رئيس حى جنوب بسرعة التعامل مع المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال صاحبها، من خلال تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام والمرافق والطرق. 

جولة

وكلف المحافظ برفع بيانات صاحب المخالفة على المنظومة الإلكترونية لإتخاذ الإجراءات المقررة بشأن وقف الخدمات المتنوعة، ومنها الخدمات التموينية وغيرها، وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة.

تؤكد هذه الإجراءات حرص محافظة أسوان على تطبيق القانون بكل حسم تجاه أى مخالفات تمس المرافق العامة أو الطرق، مع سرعة التعامل مع المخالفات التى يتم رصدها ميدانياً، حفاظاً على البنية الأساسية والمظهر الحضارى وتحقيقاً للصالح العام وحقوق المواطنين.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

عموتة والغندور

كلام غير صحيح .. «الجزيرة الإماراتي» يُحرج خالد الغندور بعد تصريحاته عن «عموتة»

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

نتنياهو والشرع

بالاتفاق مع سوريا .. نتنياهو يعلن عن «خط أحمر» في حلب

ترشيحاتنا

مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل

ماذا يحدث لجسمك عند وضع طلاء الأظافر الجل؟ .. مادة سامة تهدّد الخصوبة

إيمان العاصي

بإطلالة جريئة .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

الست لما

غياب يسرا ودرة عن العرض الخاص لفيلم "الست لما".. صور

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد