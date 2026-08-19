محافظ أسوان يرصد مخالفة لحفر الأسفلت بطريق السادات لتوصيل مرافق عامة

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال جولته الصباحية قيام أحد أصحاب المولات بالحفر فى طبقة الأسفلت بطريق السادات، وذلك بغرض تنفيذ توصيلات لمرافق عامة دون الحصول على التصاريح والإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات بإتخاذ إجراءات رادعة ووقف الخدمات

وعلى الفور، وجه محافظ أسوان رئيس حى جنوب بسرعة التعامل مع المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال صاحبها، من خلال تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام والمرافق والطرق.

جولة

وكلف المحافظ برفع بيانات صاحب المخالفة على المنظومة الإلكترونية لإتخاذ الإجراءات المقررة بشأن وقف الخدمات المتنوعة، ومنها الخدمات التموينية وغيرها، وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة.

تؤكد هذه الإجراءات حرص محافظة أسوان على تطبيق القانون بكل حسم تجاه أى مخالفات تمس المرافق العامة أو الطرق، مع سرعة التعامل مع المخالفات التى يتم رصدها ميدانياً، حفاظاً على البنية الأساسية والمظهر الحضارى وتحقيقاً للصالح العام وحقوق المواطنين.