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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف وجهاز الملكية الفكرية يوقعان بروتوكول تعاون لنشر الوعي وحماية الإبداع

الأوقاف والجهاز المصري للملكية الفكرية يوقعان بروتوكول تعاون لنشر الوعي وحماية الإبداع
الأوقاف والجهاز المصري للملكية الفكرية يوقعان بروتوكول تعاون لنشر الوعي وحماية الإبداع
محمد شحتة

وقَّع الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور هشام عزمي - رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، اليوم الثلاثاء 18 من أغسطس 2026م، بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال نشر الوعي بالملكية الفكرية، وترسيخ احترام الحقوق الفكرية والعلمية، وحماية الإبداع والابتكار.

وأكد وزير الأوقاف، أن حماية الملكية الفكرية تمثل أحد أهم جوانب حماية الإنسان المصري وصون جهده وإبداعه، مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارة الأوقاف والجهاز المصري للملكية الفكرية يفتح آفاقًا واسعة لنشر الوعي وترسيخ احترام الحقوق الفكرية والعلمية.

وأوضح الوزير، أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من إيمان مشترك بأهمية حماية حقوق أصحاب الأفكار والمصنفات، وحماية المجتمع من التقليد والاعتداء على ملكية الآخرين، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به الجهاز في حماية الإنسان المصري والمبتكر والمبدع.

مبادرة «صحح مفاهيمك»

وكشف الوزير ، عن توجه الوزارة إلى إضافة محور التوعية بالملكية الفكرية إلى مبادرة «صحح مفاهيمك»، وإنتاج مواد وفيديوهات توعوية، إلى جانب تكثيف تناول القضية من خلال القوافل الدعوية والدروس وخطب الجمعة.

من جانبه، أعرب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، عن تقديره لوزير الأوقاف، مؤكدًا أن توقيع البروتوكول يأتي تتويجًا لنقاشات سابقة بين الجانبين، وأن الملكية الفكرية قيمة أساسية في بناء الإنسان، وليست مجرد قضية قانونية، وإنما جزء أصيل من المنظومة القيمية للمجتمع.

وأوضح أن أحد أهم مسارات البروتوكول يتمثل في تدريب الأئمة والواعظات، بما يمكنهم من نقل رسالة احترام حقوق الملكية الفكرية إلى المجتمع، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف.

واستعرض المستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، أبرز محاور التعاون، وفي مقدمتها تدريب عدد من الأئمة من المديريات، وقياس أثر التدريب، وإدراج التوعية بالملكية الفكرية ضمن قوافل الواعظات، وتنظيم ندوات مشتركة، ومشاركة الجهاز في مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والاستفادة من فرص التدريب التي تتيحها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».

من جانبها، أكدت الدكتورة منى محمد محمد يحيى - نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن التعاون مع وزارة الأوقاف يمثل مدخلًا مهمًّا لنشر الوعي بالملكية الفكرية على نطاق واسع، مشيرة إلى تأثير الأئمة في المجتمع وأهمية توجيه رسائل التوعية من خلالهم.

وشددت على أهمية البدء في التوعية منذ الصغر، وإمكانية الاستفادة من الكتاتيب في تقديم مفاهيم مبسطة حول الإنتاج الفكري والإبداع، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار.

حضر توقيع البروتوكول من جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية: الدكتورة منى محمد محمد يحيى - نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز، والمستشار شادي الوكيل - المستشار القانوني للجهاز، والدكتورة إيمان صالح محمد - رئيس الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية بالجهاز، والدكتورة نرمين المليجي - رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية والتنمية بالجهاز، وهاني محسن سيد - مدير عام شئون مكتب رئيس مجلس إدارة الجهاز، ونسرين هجرس - مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجهاز، وأحمد عبد العزيز عبد اللطيف - مدير شئون مكتب نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز، وبسنت حمدي - أخصائي علاقات عامة وإعلام بالجهاز.

كما حضر من جانب وزارة الأوقاف: الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، واللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن - مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والشيخ محمود أبو العزايم - مساعد وزير الأوقاف للمراكز الثقافية ومراكز التدريب ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والدكتورة فاطمة عنتر - مساعدة وزير الأوقاف لشئون الواعظات، والمستشار جلال عبد العاطي - المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والدكتور وليد أمين - العضو القانوني بمكتب المستشار القانوني لوزارة الأوقاف.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجهاز المصري للملكية الفكرية نشر الوعي احترام الحقوق الفكرية

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