موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تفتتح أعمال الإحلال الجزئي والتوسعة بمدرسة باريس.. وندوة عن تعزيز القيم والولاء لدى الشباب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تفتتح أعمال الإحلال الجزئي والتوسعة بمدرسة باريس للتعليم الأساسي

اختتمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز باريس، بافتتاح أعمال الإحلال الجزئي والتوسعة بمدرسة باريس للتعليم الأساسي، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والأستاذ عبدالرحمن عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم ، والمهندسة أسماء بصيط مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية. وعقب الافتتاح.

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المدرسة وأعمال الإحلال والتوسعة المنفذة على مساحة 8055م² وبتكلفة 14 مليون جنيه، تضم 3 ملاحق بسعة 27 فصلًا دراسيًا و6 فصول لرياض الأطفال، إلى جانب معامل العلوم والحاسب الآلي ومكتبة وصالة متعددة الأغراض وفراغات للأنشطة والمصادر والاقتصاد المنزلي، فضلًا عن المكونات الإدارية والخدمية المتعددة. مشيدةً بجهود هيئة الأبنية التعليمية في تطوير المنشآت التعليمية وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة.

ندوة لاعلام الداخلة تؤكد على دور المشروعات القومية في تعزيز قيم الولاء والإنتماء لدى الشباب

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة تثقيفية حول "المشروعات القومية وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب"، وذلك بمقر مدرسة موط الثانوية التجارية، في إطار الجهود التوعوية المستمرة للهيئة العامة للإستعلامات لبناء الوعي وتعزيز الإنتماء والروح الوطنية لدى أجيال المستقبل.

وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد .

حاضر في الندوة مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الداخلة الأستاذ أيمن حنفي، في حضور مدير مدرسة موط الثانوية التجارية الدكتور محمود رفاعي ، والدكتور اسلام عمر بشندي مسؤول التدريب والتثقيف بمديرية الصحة. وشهدت الندوة حضورًا مكثفًا من طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس .

من جهته إستعرض مدير الإدارة التعليمية بالداخلة الأستاذ أيمن حنفي أهمية المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، ودورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وتناول مدير الإدارة التعليمية في حديثه العديد من المحاور الرئيسية شملت أهمية المشروعات القومية كركيزة للمستقبل ، حيث تم تسليط الضوء على حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع وتأثيرها المباشر في تحسين جودة الحياة والمرافق.

كما تطرق المحاضر الى مفهوم الولاء والانتماء كشعور فطري أصيل يربط الإنسان بأرضه ومجتمعه ، ويعبر عنه بالإخلاص والوفاء والعمل المستمر لرفعة شأن وطنه وحمايته .

وأشار المحاضر في حديثه إلى دور الشباب في التنمية ، مؤكدا على أن الشباب هم المحرك الأساسي لبناء الوطن وحمايته، وأن الوعي بحجم التحديات والإنجازات هو السلاح الأقوى في مواجهة الفكر المتطرف.

وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش والإجابة على استفسارات الطلاب، الذين أعربوا عن فخرهم بما تشهده البلاد من تطوير، مؤكدين عزيمتهم على مواصلة التفوق لخدمة وطنهم.

وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات الهامة التي ركزت على ضرورة تكثيف مثل هذه الفعاليات التوعوية بصفة دورية داخل المدارس، واستغلال المنصات الرقمية والإعلام لنشر الوعي بالإنجازات القومية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات ميدانية للطلاب لزيارة المشروعات القومية على أرض الواقع لمعاينتها بأنفسهم، مما يسهم بشكل عملي في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لديهم.

أدار الندوة محمود عزت مسؤول البرامج بالمجمع، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.