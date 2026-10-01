خلال لقاء جماهيري.. محافظ الإسكندرية يبحث مطالب وشكاوى أهالي المنتزه

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأربعاء، اللقاء الجماهيري بديوان حي منتزه أول، لبحث مطالب وشكاوى أهالي منتزه أول وثانٍ، والاستماع إلى الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مع توجيه الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم حلول عاجلة.

توفير فرص عمل ومصدر دخل ثابت لـ15 حالة

وخلال اللقاء، وجّه محافظ الإسكندرية بتوفير فرص عمل ومصدر دخل ثابت لـ15 حالة من الحالات التي تحتاج إلى الدعم، بما يساعد على تحسين أوضاعهم المعيشية، كما وجّه بتقديم الدعم الطبي لـ3 حالات من ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم الصحية، إلى جانب توفير دار مسنين لإحدى الحالات التي تحتاج إلى الرعاية.

كما استجاب المحافظ لطلب إحدى الحالات الأولى بالرعاية، ووجّه بالمساعدة في سداد المصاريف الدراسية، دعمًا للأسرة وحرصًا على استمرار المسار التعليمي للحالة رغم الظروف المعيشية.

وأكد أيمن عطية استمرار المحافظة في استقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر، والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية للوصول إلى حلول عملية وسريعة، خاصة في الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية.

وجاء اللقاء بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، والنائب زين العابدين كامل، عضو مجلس الشيوخ، و رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إلى جانب مديري المديريات الخدمية ورؤساء حيي منتزه أول وثانٍ.